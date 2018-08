impulsar el mercat

El mercat de Puigmercadal és un edifici encaixonat del qual s'ha lamentat moltes vegades que, quan va ser construït, a mitjan anys vuitanta, no hagués estat concebut amb un enfocament estètic correcte i amb un aparcament més pràctic per als conductors. En diversos moments i en diferents esbossos urbanístics s'ha considerat la possibilitat de traslladar-lo a un solar on es pogués començar de zero, però finalment ha prevalgut la filosofia del mínim esforç i l'Ajuntament ha optat per intentar modernitzar i actualitzar l'equipament actual fent-se càrrec directament de la gestió. Aquesta setmana s'estan fent enderrocs per crear-hi nous espais que han de fer un mercat amb menys paradistes, un espai per a degustacions, un autoservei modern i un bar-restaurant que aprofiti la immillorable plaça interior per instal·lar-hi una terrassa. Aquestes tres potes han de ser l'ànima del canvi. Hi ha potencialitats per aconseguir que ho siguin. I si l'intent fructifica serà un gran servei per al Barri Antic. L'Ajuntament té tots els motius per trencar-s'hi les banyes i assegurar-se que és un èxit.