veus per al debat

El Centre Històric de Manresa conté la major part dels espais de la ciutat que la defineixen i la distingeixen de la resta, i conté records de moltíssims manresans que potser no hi viuen, però hi van néixer o hi tenien els avis. Per això capgirar la seva degradació és imprescindible per donar vigor optimisme a tot el conjunt. Però Manresa té un sector antic complex per moltes raons, i trobar el punt d'inflexió d'una pèrdua de pes específic que va començar fa un segle i que s'ha accelerat ja fa unes quantes dècades no és gens senzill. Avui recollim 21 opinions de persones que formen un conjunt de veus plural però representatiu que cal escoltar. El que diuen deixa clares les prioritats: cal una imatge urbanística atractiva, habitatge disponible, aparcament i ajudar el comerç. El terreny de joc està ben definit. El debat ha de permetre crear un mínim de consens sobre polítiques concretes i decisives que permetin avançar de debò el dia que un govern s'atreveixi a jugar-hi fort. Manresa, per començar, ha d'escoltar-se i decidir què vol.