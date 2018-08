Mòbils i calçotets

S'ha acabat calcular a ull i tirar llarg. Els assistents als actes principals de la Festa Major de Manresa seran comptats un per un aquest any utilitzant el senyal dels seus mòbils. L'Ajuntament hauria de resar perquè ningú no posi de moda un hashtag tipus #noheudefotreresdonvaig que cridi a desconnectar el wifi per fugir de l'escrutini. De vegades aquestes coses tenen èxit. Comptant que això no passi, hi haurà un recompte fiable que els responsables garanteixen que no permet conèixer ni números de telèfon ni identitats. Jo hi afegiria que serà així... de moment. La dinàmica digital empeny que, d'aquí a poc temps, tothom que acudeixi al correfoc comenci a rebre al seu mòbil publicitat de pomada contra les cremades. Aquesta possibilitat tècnica ja existeix, ja s'utilitza i ningú podrà evitar que s'implanti als actes massius de tota mena. Personalment, només espero que no em localitzin només els qui vulguin vendre'm coses, sinó també les administracions que em deixen paperots a la bústia que m'obliguen a anar a correus a buscar notificacions que ni es dignen a dir-me de què són i que, incomprensiblement, l'empleat no pesca immediatament en un arxivador sinó que els ha de cercar una estona. Espero que, quan m'enviïn la publi del partit de l'alcalde, aprofitin per fer-me arribar la carta. Atès que saben la talla i el color dels calçotets que porto, només demano que no m'obliguin a abaixar-me'ls gaire sovint.