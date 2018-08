És possible fer vacances i desconnectar? Segur que sí, però aquell allunyament de la realitat que fa uns anys t´acompanyava quan sorties del país ha deixat de ser un acte involuntari i és, avui, una decisió absolutament voluntària. Aquest petit aparell que portem tots a la butxaca, que ens van dir que servia per trucar i avui té infinites utilitats més, ens connecta a tots. Fa 24 anys, també a l´estiu, vaig passar uns dies en una població alemanya, Erlangen, a prop de Nuremberg. No tenia mòbil. I aquells 15 dies van ser pràcticament d´aïllament respecte del meu país. En sabia coses amb comptagotes, quan trucava a casa i me n´informaven. Un incendi, un accident, el decés d´algú conegut... i poca cosa més. Ara hi he tornat. I dues dècades i mitja després m´he retrobat amb aquella ciutat on han canviat poques coses. L´estructura urbana és la mateixa. L´estació de tren està com era, el carrer comercial d´aleshores ho és també avui (amb cases comercials noves, això sí) i els edificis universitaris mantenen aquell aspecte auster que contrasta amb la rica activitat estudiantil i científica. Les bicicletes són el vehicle preferent i als carrers, si hi ha cotxes, són majoritàriament fabricats a Alemanya. Els carrers són nets i no hi ha papereres. Aleshores, només em va unir amb l´actualitat catalana el diari comprat a l´aeroport. Enguany, podia llegir notícies al moment. Un quart de segle. Ara, connectats.