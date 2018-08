Prèvia: Girona, a diferència de Manresa, ha estat capital comtal i encara ho és de província i de bisbat. A més, la revolució del 1936 hi va destruir molts menys béns eclesiàstics que a la capital del Bages. Pel que fa al patrimoni artístic visitable, Manresa està infravalorada i té molt camp per córrer, sí, però Girona té i tindrà més a oferir que nosaltres. Això és així. A més, la capital del Gironès disposa d´aeroport, estació internacional de ferrocarril i és a quatre passes d´una de les costes més boniques i visitades d´Europa. Com a destí turístic juguem i jugarem lligues diferents.

Com a Manresa, al llarg dels segles XIX i XX, la burgesia i bona part de les classes mitjanes va marxar del Barri Vell de Girona per establir-se a l´eixample i a les noves àrees residencials. En conseqüència, al final dels anys 80 del segle passat, l´antic clos emmurallat gironí era un barri empobrit i en decadència. Per capgirar la situació, des de l´Ajuntament es va apostar encertadament per subvencionar l´arranjament de façanes (les famoses de l´Onyar), portar-hi la universitat (!!!), esponjar (ender-rocar) els punts més foscos i atapeïts per crear noves places i placetes i convertir tot el barri en una illa de vianants (sí, també es van queixar, al principi, els comerciants).

El que no va fer l´Ajuntament de Girona (i sí el de Manresa) és impulsar promocions públiques d´habitatge al Centre Històric. Tot i així, inicialment, en recuperar imatge i centralitat, el Barri Vell va atreure alguns nous veïns, sobretot joves, però això no va suposar un augment sobtat i desmesurat dels preus dels habitatges. D´uns anys ençà, en canvi, l´afluència massiva de turistes (400.000 pernoctacions anuals) i la manca d´oferta pública sí que ha incrementat, i molt, el preu dels habitatges vinculat, sobretot, a la proliferació d´apartaments turístics (al voltant de 600 a tota la ciutat).

Una de les claus de la recuperació del Barri Vell de Girona ha estat l´autoestima, el fet que els gironins i gironines, visquessin on visquessin, sempre l´han preferit alhora de fer ciutat, de trobar-se, de participar. És per això que el Barri Vell ha mantingut sempre una gran activitat cultural i associativa. Darrerament, però, el domini del turisme en l´espai públic i el paisatge urbà del Centre Històric fa que els veïns i veïnes de la ciutat ja no se´l sentin tan seu, que puguin tenir la sensació que els l´han pres una mica (o molt) i que prefereixin altres punts de la ciutat, no ja per viure-hi, que també, sinó per fer-hi vida, per quedar, per fer un cafè, per anar a sopar o per organitzar una activitat del tipus que sigui.

En definitiva, pel que fa al Centre Històric, Manresa té molt a aprendre de la capital gironina, això és poc discutible, però que ningú s´alarmi, l´objectiu no és un Barri Vell com el de Girona sinó –com va dir la Vicky- millor. Un barri atractiu, endreçat i visitable, però amb una afluència turística perfectament digerible i amb una diversitat de veïns i veïnes semblant a la de la mitjana de la ciutat. Un barri on s´equilibrin tots els interessos (i els drets), els dels veïns, els de tots els manresans i els dels visitants forasters.