l'èxit de collsuspina

El festival de circ de Collsuspina, el Giracirc, ha celebrat aquest cap de setmana la seva quarta edició amb un nou increment del nombre de visitants, que l'organització quantifica en 8.000. És possible que calgui considerar que en aquesta xifra s'hi compten més espectadors (que poden ser comptats més d'una vegada) que persones diferents, però fins i tot fent una correcció quantitativa cal convenir que per a un poble de 350 habitants apartat de les principals vies de comunicació reunir milers de persones entorn una proposta escènica és un èxit enorme i un gran mèrit. Va ser així en la primera edició i ho és ara que es pot donar per consolidat i manté una línia ascendent. El cas de Collsuspina és dels que injecten optimisme i animen les localitats petites a atrevir-se a buscar el seu lloc en el món de la cultura. Amb bon criteri i bona feina res no és impossible. Per a ciutats més grans el raonament ha de ser idèntic, en unes magnituds superiors. Collsuspina anima a pensar en gran i en mirar enllà.