Piulades fora de test supremes

El murcià Antonio Salas és l' enfant terrible del moment a les xarxes socials. Superada l'edat d'or de la televisió, ara per ara és a Twitter on volen les plantofades per aconseguir els cinc minuts de glòria, i el jutge del Tribunal Suprem no ha desaprofitat els que li pertoquen. Una piulada seva sobre la pancarta contrària al rei que onejava en un edifici de plaça de Catalu-nya de Barcelona amb el borbó cap per avall durant la cerimònia de record de les víctimes del 17-A ha provocat un sisme amb petites rèpliques a cada una de les seves respostes a tot aquell que l'ha interpel·lat. Tot i ocupar un càrrec de pes dins l'estructura judicial espanyola, el nom d'Antonio Salas és poc conegut. I comptats deuen ser els qui tot i haver-hi interactuat després de la seva piulada recordaran qui és demà. Perquè a Twitter tot és fugaç i s'oblida ràpidament, fins al dia que torna com un bumerang letal fent aflorar aquella patinada d'anys enrere, quan un pretenia fer-se el graciós, i que el converteix en un vist i no vist en el ministre de Cultura més breu de la història o en un president de la Generalitat amb l'etiqueta d'independentista xenòfob penjada a l'esquena.

En una reunió informal, un alcalde em demanava si era aconsellable obrir-se un compte a Twitter. Per descomptat, li vaig respondre, és un canal de comunicació impagable, però comptant 1, 2, 3 abans d'escriure. I seguir una discussió entre l'advocat Gonzalo Boye i el jutge Salas pot convertir-se en un bon entreteniment per a una tarda d'estiu. Com ho és un duel Berni Sorinas vs Pere Culell a Facebook, perquè totes les opinions són legítimes. Però és èticament qüestionable que una figura rellevant i que ha de ser escrupolosament imparcial en la seva feina com és un jutge –i encara més del Tribunal Suprem– exposi les seves opinions i tarannà en públic arriscant-se que l'hi retreguin en seixanta caràcters, com va fer Boye, «Espero que en els seus judicis no es precipiti com a Twitter». De fet, no és la primera vegada que el nom d'Antonio Salas –vinculat a judicis de qüestions familiars i amb perfil actiu a Twitter des del 2013– puja a la palestra per una piulada fora de test. El gener del 2017 va generar indignació en afirmar després de la mort d'una dona a mans de la seva parella que la violència masclista es deu a la «maldat innata» de l'home i no a un problema d'educació. El jutge encerta totes i cadascuna de les paraules que ha escollit per al seu perfil: «A Twitter hi ha el millor i el pitjor de l'ésser humà. Tots parlem d'allò que no sabem, però uns més que altres».

Com les armes, els tuits els carrega el dimoni –a excepció dels de sor Lucía Caram– i a l'olla de grills del pollet blau se'n sol sortir escaldat.