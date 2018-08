La pubilla Jude

Quan diumenge llanci a l'aire el castell de focs, Manresa estarà celebrant la festa major i una bona colla d'aniversaris importants: de les pubilles, dels Tirallongues, de la moscada infantil, del correaigua, de la trobada de bateries, de les músiques del correfoc, de les visites a la Manresa desconeguda... molt per celebrar en una ciutat que, per bé i per mal, té molt poc a veure amb aquella que el 1968 triava pubilla per primer cop. Definitivament, aquell món era un altre. Era un món on encara existien els Beatles i que, exactament el 26 d'agost, diumenge farà 50 anys, veia néixer una de les seves músiques més conegudes, compartides i universals. Aquell dia es publicava als Estats Units «Hey Jude», un dels temes que apareixen invariablement en les enquestes sobre cançons preferides a tot el món. El dia 30 sortia a la venda a Gran Bretanya. Va ser el tema més llarg (set minuts) que mai havia arribat al número 1 dels dos països, i el novembre ja havia venut sis milions de còpies. Els compassos principals de «Hey Jude» van ser concebuts per Paul McCartney mentre conduïa, i potser això explica la prodigiosa naturalitat d'una melodia que és adorada a tots els països on la gent canta espontàniament als estadis, als casaments i als pubs. No és el cas de Catalunya, però si diumenge els congregats a l'Agulla volen afegir un aniversari a la festa i viure un moment nanana ja saben què poden taral·lejar: l'himne coetani de la primera pubilla de Manresa.