suspens a les carreteres

Del gener al juny d'aquest 2018 van morir en accidents de trànsit a les carreteres catalanes 92 persones. Aquesta xifra suposa el 42% més de víctimes que durant el mateix període del 2017. A la Catalunya Central, tal com publicava aquest diari dissabte passat, el nombre de persones que han perdut la vida a l'asfalt del gener al juliol és el més alt dels darrers cinc anys: 19 víctimes en set mesos. L'any passat, en el mateix període de temps, es van registrar 11 víctimes mortals.

Fa poc més d'un any, el juliol del 2017, el Servei Català de Trànsit va engegar una dura i emotiva campanya per arribar a les zero víctimes. Segurament tots hem vist a la tele els anuncis on una persona surt asseguda en una butaca mentre li pregunten quants morts hi hauria d'haver a les carreteres. Sempre respon una xifra baixa que mai és zero, però canvia d'opinió quan veu imatges a la pantalla dels seus familiars i li fan imaginar que són ells qui moren en un accident de trànsit. Llavors sí, la resposta és sempre la mateixa. «Quantes víctimes creus que hi hauria d'haver a les carreteres el 2018?» «Cap».

L'objectiu de Trànsit és reduir a zero el nombre de víctimes en accidents de trànsit el 2050. I d'aquí a dos anys, el 2020, la meta és haver reduït a la meitat les víctimes respecte al 2010, quan 381 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes. Sembla, però, que per moltes campanyes preventives que es duguin a terme –siguin més o menys colpidores, és igual– el resultat no varia. Les xifres ballen amunt i avall sense solta ni volta. Ni tan sols ho fan amb maldat, només són xifres que no entenen de pèrdues, de dolor, de tristor, d'enyorança.

El 2016, els morts en accidents viaris a Catalunya van ser 153. És el 13,1% menys que l'any anterior, quan van morir 176 persones a les carreteres. El 2017, en canvi, la xifra va anar a l'alça: van morir per sinistre viari 169 persones, el 9,7% més que el 2016. Veritat que tot plegat sembla molt aleatori? L'únic que podem tenir clar és que les estadístiques d'aquest 2018 no ens fan cap favor i apunten que serà un dels pitjors anys de sinistralitat a les carreteres catalanes. El 90% més de sinistralitat mortal en festius que l'any passat, el 42% més de víctimes el primer semestre de l'any, 18 morts a la xarxa viària en aquest mes d'agost... Les dades dibuixen un suspens de Trànsit en tota regla. Malgrat això, hi ha qui ara diria que «el destí està escrit» i que «l'hora ens arriba quan ens ha d'arribar». Potser té raó.