acollida i integració

Ser un país d'acollida de refugiats no és simplement obrir el port a una embarcació solidària que fa dies que espera al mig del Mediterrani per fer el desembarcament de persones que fugen del seu país. Fer acollida vol dir alguna cosa més que donar aliment, un sostre i serveis com la sanitat i l'educació als nouvinguts. En aquesta complexitat administrativa i social ens movem per fer el pas següent a l'emergència: oferir un futur per als que arriben a Catalunya. Una representació del Consell Comarcal del Berguedà visita aquests dies Suècia per analitzar les polítiques que han dut a terme en aquest país relacionades amb la integració laboral dels nouvinguts. El procés que s'estableixi a Catalunya ha d'anar encaminat cap a aquesta integració en una societat productiva, des del respecte del que s'incorpora a una nova cultura i un nou país. La delegació berguedana pren nota de models forans per trobar un recorregut propi, d'èxit, per als que arriben demanant una solució a l'angoixant situació i fugida de casa seva.