atrevir-se amb la cultura

Els mesos d'estiu són ideals per sortir de casa i descobrir propostes culturals. Encara millor si són a l'aire lliure i fora de recintes tancats per aprofitar la climatologia estival -si els ruixats no ho impedeixen, és clar. Que una ciutat programi una oferta cultural d'estiu, amb propostes al carrer, no és cap novetat. Que aquestes iniciatives busquin recuperar espais, tampoc. Però oferir cultura en racons poc habituals, a part d'un repte i un atreviment, ho considero necessari.

Em quedaré al marge i no entraré en el debat que va esdevenir-se en un ple municipal sobre si l'actual govern de la CUP a l'Ajuntament de Berga inverteix més en cultura que l'anterior executiu convergent, però sí que, amb aquestes línies, vull posar de manifest l'esforç que han fet els actuals responsables municipals d'aquesta àrea –molt petita, per cert, per a una ciutat de 16.000 habitants– per impulsar més activitats culturals al carrer.

És un atreviment programar un concert a la plaça de Santa Magdalena? Segurament. És també de valents organitzar els actes paral·lels de la Festa dels Elois a la plaça de la Pietat? Potser sí. I oferir quatre espectacles de microteatre en escenaris tan poc habituals com, per exemple, la font de la Gratella? Encara més! És evident que si ja costa atraure persones a les sales habituals on s'ofereix cultura, encara és més complicat fer-la moure fins a espais on no s'hi acostumen a trobar concerts o teatre, però iniciatives com el SonaB, que ha impulsat l'Ajuntament berguedà per segon estiu, ha mogut en cada sessió un centenar de persones en places del barri vell de la ciutat on les nits d'estiu no hi corre ni una ànima; o la sessió de teatre de petit format de la primavera passada va permetre als assistents trepitjar espais que no formen part del seu dia a dia. És un tòpic dir que la cultura és deficitària o que és una inversió, però hi afegiria que la cultura, en l'àmbit de la gestió i la programació, és també un atreviment, i només si un s'atreveix, pot comprovar-ne els resultats, i a llarg termini. Segurament, l'organització de propostes culturals per part de l'administració, i encara més en espais poc habituals, ha d'anar lligada de la col·laboració del teixit veïnal, associatiu i també, per què no, de l'empresarial. Allò d'unir esforços, funciona!

L'estiu encara no s'ha acabat, i avui i divendres vinent, la plaça del Forn de Berga reviurà els antics festivals de teatre. Una nova iniciativa per donar vida al barri vell berguedà. Ah! I un nou atreviment.