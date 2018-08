F de Franco i de Formós

Un dels episodis més delirants de la història de l'Església catòlica és l'aventura postmortem del papa Formós, que va ostentar el càrrec en temps de Guifré el Pelós, entre el 891 i el 896. Formós va apostar per un alemany com a successor al tron de l'Imperi Carolingi i els seus poderosos rivals s'ho van agafar tan malament que quan va morir li van voler fer pagar. El nou Papa, Esteve VI, el va fer desenterrar al cap de nou mesos de difunt i el va sotmetre a un judici –un sínode– en el qual el cadàver va ser vestit de pontífex, se'l va asseure en un tron i se li va donar veu a través d'un diaca que, naturalment, deia el que Esteve li dictava. Formós va ser condemnat, li van tallar tres dits, van anul·lar el seu papat i el van tirar al Tíber. Pel que sembla, un pescador el va trobar i el va tornar al Vaticà, on va iniciar un nou periple que no va acabar fins que un Papa pacífic va decidir que Formós resposés per fi a Sant Pere. No és estrany que cap altre Papa no s'hagi anomenat Formós. I tot això em ve al cap ara que, per fi, trauran Franco del seu mausoleu. Els portaveus de la caspa franquista que aquests dies defensen el dictador amb plena complicitat de PP i Cs podrien sotmetre el cadàver a judici televisat en emissió simultània a A3 i T5, absoldre'l amb tots els honors i presentar-lo a les eleccions. Al cartell electoral el generalíssim podria aparèixer amb un cúter de tallar llaços en una mà i amb una foto del Llarena a l'altra, i a triomfar, que algunes coses no moren mai.