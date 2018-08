incivisme? fermesa!

El catedràtic, historiador i alcalde de Navarcles des del 2010, Llorenç Ferrer, deia al Regió7 d'ahir que «hem anat a parar a una societat on tot són drets i hi ha molt pocs deures». Alguna cosa d'això hi deu haver en actituds incíviques com la dels joves que fan botellón els dissabtes a la nit, a Manresa, en un aparcament de la plaça de Prat de la Riba, i no deixen només un rastre de brutícia, sinó també de destrosses. Empresaris de la zona han denunciat els fets a les policies catalana i local; la primera diu que és cosa de la segona, i l'Ajuntament, que no té prou efectius els dissabtes al vespre, però que l'endemà al matí hi envia els serveis de neteja. Aquesta resposta és un clam d'impotència del tot inadmissible en una autoritat legitimada pel vot dels ciutadans, als quals ha de garantir seguretat i tranquil·litat. És que de totes les ordenances, la de civisme és la menys important? En tot cas, hauria de ser al contrari. Cal que Manresa enviï un missatge de tolerància zero a les actituds incíviques.