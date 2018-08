gran i cap problema

El concert d'Els Catarres va certificar que la Festa Major de Manresa alça el vol si inclou un gran esdeveniment musical de masses que creï un punt d'excepcionalitat. La resposta del públic, completament massiva –8.500 persones segons el càlcul aproximat de la Policia Local–, demostra que hi ha avidesa d'aquest tipus d'esdeveniment, i constata que la contractació d'Els Catarres va ser una elecció encertada. Finalment, també es demostra que ha estat un encert situar l'espectacle al carrer Sallent i no a Sant Domènec, que hauria quedat desbordat, i que no calia esperar fins quatre dies abans per decidir-ho. Amb més previsió segurament s'hauria pogut arrodonir una mica l'espai amb més i millors serveis, un punt a corregir. Potser també s'hauria pogut ajustar millor la col·locació de l'escenari i potser això hauria millorat la qualitat del so, clarament deficient per als qui no van poder situar-se a prop de l'escenari. El punt més positiu, la fluïdesa i l'absència d'incidents, que demostren que per portar un concert gran a Manresa (que sigui un gran concert ja és un altre tema) potser no haurien calgut tants escarafalls.