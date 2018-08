Que et clavin un llaç

Durant les guerres de Bòsnia el que més ens esgarrifava era que aquella gent que s'estava matant en un gran esclat d'odi havia conviscut correctament durant dècades. El pas de la convivència a la fúria ens deixava estupefactes. Per grans que siguin les distàncies, ara, aquí, hauríem de recordar-ho. Ara, aquí, la màquina de fabricar odi va a tot drap. Veus suposadament moderades van imposant la idea que hi ha dos mons simètrics enfrontats que es van crispant a mesura que uns posen llaços i els altres els treuen, i que tots són igual de culpables. De cap manera. Per començar, la lluita no és entre iguals; la lluita és entre llaços i cúters, dos instruments que descobriràs que són molt diferents si algú intenta clavar-te'ls. I el més important: la màquina de l'odi no és en les escaramusses de carrer, sinó en els respectius aparells polítics i mediàtics, i en aquest punt no hi ha simetria possible: Ribera i Casado, virtuosos en l'art de fer ràbia, provoquen urticària radioactiva als independentistes escampant zitzània amb un poderosíssim arsenal d'altaveus i amb la tranquil·litat de qui no té res vital en joc a Catalu-nya; Torra i Puigdemont, en canvi, tindran molta cura de no trencar la seva única joguina i la seva capacitat per ofendre els sentiments espanyols està limitadíssima pel llast de la derrota. Per tant, no: no hi ha res de moderat en parlar de simetries. Malauradament per a l'independentisme, el resultat del procés no ha estat un empat.