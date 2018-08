adolescents beguts

Els professionals que veuen sobre el terreny durant la Festa Major de Manresa els efectes del consum d'alcohol entre els joves coincideixen que cada cop els adolescents comencen a beure més joves i que és molt habitual que el consum culmini en borratxera. Els casos que necessiten atenció sanitària són pocs, són els més extrems, però només són la punta de l'iceberg. Consumir alcohol en excés s'ha convertit en un comportament habitual i normalitzat entre els menors d'edat, i només cal fer un volt per qualsevol poble o ciutat que celebri una festa major o un carnaval per constatar-ho. És un fenomen transversal que no afecta ni famílies sense recursos ni fills desatesos ni grups de baix nivell educatiu. Afecta totes les classes socials i tota mena de famílies. En realitat, no és un fet aïllat: és l'extensió d'un ús generalitzat de l'alcohol per part dels adults que té un altíssim grau d'acceptació social. El problema dels menors és una evolució de la cultura dels adults, i no es podrà tallar mentre no s'abordi en la seva totalitat. És urgent fer-ho.