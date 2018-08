Cedinsa i t'espaviles

Hi ha coses que només descrivint-les t'estalvien qualsevol comentari. Va anar així. Ahir, operaris de Cedinsa, l'empresa responsable de l'eix Transversal, per la qual cosa cobra un peatge a l'ombra de la Generalitat que paguem amb els nostres impostos, es va plantar a l'accés a la ronda de Manresa conegut com el de la rotonda del Petrocat, hi va instal·lar uns cons i, si volies passar per allà, botifarra i ja t'espavilaràs. Havien d'asfaltar. Ui, quina urgència imprevista! Els conductors que volien anar en direcció est es trobaven amb un pam de nas i sense cap explicació o ruta alternativa, empesos a travessar tot Manresa, tota la recta de Sallent amb els seus polígons, i anar a buscar l'accés a can pixa. Sí, és clar, també es podia anar en direcció a Lleida i girar en un canvi de sentit que hi ha ben a prop. Però això és obligat saber-ho? Només faltaria. Si es talla un dels dos accessos més importants de Manresa a la seva ronda és obligat indicar-ho abans de la sortida de Manresa, i presentar com a alternativa el canvi de sentit que hi ha al costat de la Pirelli. Plantar uns cons i ja t'espavilaràs demostra una arrogància fatxenda indigna d'una empresa que presta un servei públic. Sí, és clar: això sempre va així, hi estem acostumats. Però no ens hi hem d'acostumar. Qui treballa en un espai públic ha de pensar en els seus usuaris. I no per llei, no; per simple i pura decència. I si ni tan sols els passa pel cap, és que han d'anar al psiquiatre.