Ha mort Josep Fontana

Josep Fontana i Lázaro (Barcelona 1931-2018) és, sense cap mena de dubte, l´historiador català més important de les darreres dècades. Es va llicenciar i va fer el doctorat a la Universitat de Barcelona, desenes de llibres i centenars d´articles publicats a revistes com a l´Avenç i Recerques. Va ser professor de diverses universitats: la Universitat de Barcelona, l´Autònoma de Barcelona, la de València, la de Liverpool i dar-rerament la Pompeu Fabra, també a Barcelona. Tenia moltes distincions, com la Creu de Sant Jordi..., fou mestre de nombrosos historiadors i punt de referència de molts aprenents que, com jo mateix, estudiem i seguim la història recent de Catalunya.

Era una persona molt afable, cada diumenge durant anys i anys anava al mercat dominical de llibres de vell de Sant Antoni de Barcelona, estava vinculat al Mercat de Llibres, el seu pare havia estat un llibreter de vell d´aquest fantàstic mercat dominical, i va explicar els seus records d'infància al pregó de la Fira del Llibre Vell de la Mercè de l´any 2015. Comprava llibres i llibres, tots els llibreters de vell de Barcelona el coneixien, era bon conversador, vaig tenir la sort i el goig de poder xerrar amb ell diverses vegades d´història, la parada de visita obligada era la de Joan Serra, de cal Jan Pastor de les Escodines de Manresa, qui, amatent com tots els altres llibreters, setmanalment li guardava tot el que li pogués interessar. L´historiador Fontana, no com d´altres que tenen ínfules, era planer i molt assequible, em va agrair que li facilités un exemplar de la revista del Berguedà l´Erol, número 76, de l´any 2003 dedicat a les tres guerres carlistes que assolaren Catalunya al segle XIX i molt especialment el Berguedà.

Sempre recordaré el dia que vaig trobar en un dels seus volums l´explicació del perquè els carlins deien als liberals «els negres» a Berga; sempre havien circulat tot tipus de falses llegendes del perquè del nom de Cal Negre d´aquest popular Cafè del Palau dels Peguera a la plaça de Sant Joan.

Cal llegir Fontana molt, i ara més que mai, per poder entendre la situació que ens ha tocat viure. Mai no em cansaré de dir que una persona segueix viva mentre hi hagi algú que llegeixi els seus llibres... els llibres del professor i doctor Josep Fontana seran llegits i rellegits durant molts i molts anys.