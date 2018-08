Que sigui apte per a tots els públics

Som en plena època de festes majors, i com cada any tocarà fer balanç d´assistències quan hagin passat. Sense entrar a analitzar la casuística de cada municipi i tenint en compte que hi pot haver excepcions, la sensació és que hi ha una tendència generalitzada a perdre públic. Hi poden influir múltiples factors, des d´una crisi econòmica que en molts casos encara s´arrossega fins a una crisi d´idees que no sempre s´afronta amb prou encert. I potser es tractaria d´això, de reinventar-se intentant buscar propostes el màxim d´aglutinadores possible. Això no vol dir oblidar-se d´ofertes pròpies orientades a col·lectius concrets, però veient què triomfa més dar-rerament (a banda d´alguns concerts que atrauen multituds), l´èxit d´una festa passa cada cop més per formats de gran abast, aptes per a tothom, i de caire familiar. No ha de ser fàcil clavar-ho, però a vegades s´ha aconseguit. A Manresa, per exemple, el cor-reaigua té alts i baixos, però fa temps que s´ha assegurat un espai perquè és capaç d´atreure al mateix temps petits i grans. El mateix passa amb l´espectacle del mag Lari de diumenge a Navàs (un dels més concor-reguts de tota una setmana de festa), o fins i tot amb les experiències a l´estil dels room escape o similars que han començat a incorporar algunes festes majors. Potser són només modes, però avui no deceben. Demà ja ens tornarem a reinventar.