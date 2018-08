Badant? a l'Estiu

Passejant , prenent un cafè, mirant... de fet, badant per la meva ciutat, o potser hauria de dir qualsevol ciutat, poble, llogarret, o contrada del petit país. Podem practicar el ben barat exercici de l'observació, mirar el paisatge i el «paisanatge», sense extreure conclusions complicades. Dic conclusions no complicades, que estem en fase d'escalfor ambiental. Val la pena tal com comentàvem en un dels primers Badant, focalitzar l'atenció només a observar i a descriure, per nosaltres mateixos, les conductes, comportament dels nostres companys d'espècie, els homínids. Les conclusions de l'esmentada observació requereixen un estat de frescor del cervell que en èpoques de calor i xafogor es fa difícil d'extreure. Gaudim fent d'observadors barats.

Centrem la nostra zona de camp d'observació en el passejos, rambles, sobretot els anomenats, fa anys, «tontódromos» del municipi, un espai per caminar, mirar i, sobretot, ser mirat, aquesta darrera sensació no sempre ben acceptada per tothom. La fauna, en aquest sector, varia en el transcurs del dia, no és el mateix ambient ni són els mateixos individus al matí que al migdia, tarda i capvespre. Cap al capvespre, la quantitat d'homínids augmenta, i el soroll també.

Un primera pregunta que em passa pel magí: «L'estètica és una mostra de l'ètica», versió pretesament intel·lectual d'una altra asseveració que podríem formular com a pregunta: «La cara espejo del alma?». La connexió em ve donada per intentar esbrinar, mitjançant l'observació i la imaginació que hi ha, manera de caminar, mirada, companys de conversa, amb qui es relaciona... La seva aparença és una mostra dels seus valors i criteris, de la seva moralitat? Podem jugar a endevinar-ho, fem-nos una història d'allò que observem! De fet, només tenim dues opcions, encertar-ho, o no. Però aquest joc, a part d'estimular la imaginació, ens fa més propers als altres, vol l'esforç d'intentar entendre l'altre, que no vol dir compartir els valors.

Una altra manera de situar la nostra mirada en el camp de treball és esbrinar si hi ha diferències territorials que marquen diferents classes o cultures. Queda dibuixada una sectorització o divisió social? Els grups repeteixen, dia darrere dia, els mateixos espais, les mateixes cadires, les mateixes taules de bar... podem, inclús, observar si hi ha un espai de frontera entre els grups i, a mesura que passen les setmanes, si hi ha desplaçaments territorials, si hi ha una soterrada lluita per guanyar els millors espais, una mostra de la dinàmica social.

Mirem, mirem-nos els uns als altres, però, si us plau, no fem judicis de valor, no jutgem!, que podem tenir sorpreses. D'un obès i voluminós cos, en pot sortir una veu atiplada, una imatge descuidada amb un vestir negligent pot amagar una persona que, almenys a l'estiu, pot vestir-se com un senyor o senyora i sentir-se amo de si mateix/a. Ah, els homínids, en constant evolució cap a..., la resposta és personal i intransferible.