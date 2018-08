Berga, a misses dites

El pressupost de l'Ajuntament de Berga per al 2018 estarà aprovat quan ja s'haurà gastat gairebé la seva totalitat. El govern de la CUP va anunciar que els números municipals tindrien llum verd al setembre calculant que, com en l'exercici anterior, tindrien el suport d'ERC, els vots de la qual són suficients per formar majoria amb els de la CUP. Ara, ERC avisa que no hi ha acord al respecte, i que si no hi ha canvis substancials, no hi votarà a favor. L'any passat ERC va donar el suport a ultimíssima hora; per tant, no podem descartar que torni a passar aquest any. Segurament ERC té motius per aparèixer com un soci combatiu que es fa valer i que allarga tant com pot el moment en què té la paella pel mànec. Per tant, no podem donar res per descomptat. Però, tant se val: aprovar un pressupost quan ja han passat nou mesos de l'exercici en vigor i només en falten tres perquè s'acabi és d'una enorme deixadesa. L'argument que els números estaven pendents dels de l'hospital no és suficient. I encara ho serà menys si no hi ha pressupost ni tan sols el setembre.