La integració passa per estar realment junts

Sempre m´agrada lloar Suècia pels seus valors, entre d´altres, la solidaritat. Prova d´això, l´any 2015 gairebé 163.000 demandants d´asil arribaren a Suècia, fet que produí que es convertís en l´estat que rebia més demandants d´asil per capita. Amb tot, la insostenibilitat del sistema provocà que el novembre del 2015 es capgirés la seva política, i es resitués al mínim exigit per la Unió Europea.

Malgrat això, Suècia continua sent un referent d´acollida, tal com hem tingut l´oportunitat de conèixer aquests darrers dies, gràcies a la iniciativa «Terra» impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà. Heus aquí diversos titulars:

La velocitat de disposar dels permisos d´asil i de residència són un xic més ràpids del que estem acostumats a casa nostra (recordo que el món local no tenim competències legislatives).

Suècia posa a l´abast de la població nouvinguda (amb permisos d´asil i de residència) tant una assignació econòmica durant dos anys com habitatge.

Els municipis vetllen per tal que la població nouvinguda sàpiga parlar suec i especialment perquè se senti membre de la «comunitat».

Els ajuntaments treballen colze a colze amb entitats associatives i del tercer sector perquè prestin determinats serveis.

La inserció laboral és el catalitzador de la integració€ Entre d´altres accions, reconeixen a la població que ja disposa de qualificacions per mitjà del que anomenen «fast tracks», que busquen que tota persona amb estudis universitaris o amb un ofici, pugui exercir ràpidament en el mercat de treball, gràcies a una homologació de la seva formació prèvia€ També treballen en programes de pràctiques i, sobretot, el servei d´ocupació suec treballa en clau de competències, de forma àgil i en contacte directe amb les empreses.

El treball d´arrelament fa minvar moviments poblacionals de les poblacions rurals cap a la ciutat. Götene, un municipi de 10.000 habitants i que té al voltant de 100 diferents nacionalitats, té com a eslògan «Live in Götene, live in world».

Aposten per un cert contracte social, on empreses i sindicats vetllen per tal que la població nouvinguda rebi el salari segons conveni. Des del primer minut són un ciutadà suec amb els mateixos drets!

Tenen molt clar que això va també de competitivitat, la població nouvinguda és una oportunitat per cobrir llocs de treball€ Fins al punt que tracten que els més desvetllats esdevinguin emprenedors gràcies a programes d´assessorament i posteriorment d´acceleració empresarial.

No tot és perfecte, existeixen clarobscurs al sistema€ Suècia té una taxa d´atur del 6% , una política fiscal diferent de la nostra€ que ens allunyen de la quimera de fer una còpia de model. Sense fer volar coloms, crec que el Berguedà i els territoris rurals hem de ser conscients de l´oportunitat que suposa la integració de la població nouvinguda, tant perquè poden ajudar-nos en la lluita per frenar la regressió demogràfica, com perquè poder esdevenir un jaciment de talent. Hem de canviar l´enfocament actual, únicament de refugi, cap a una integració sociolaboral. Però, sobretot, hem de canviar la nostra mirada€ com ens transmetia una regidora de l´equip de govern d´Estocolm «la integració passa per estar realment junts».

Com que per desgràcia continuarà sent molta gent la que es veurà obligada a picar a les portes d´Europa, per mitjà d´una nova mirada i de noves polítiques, espero que sapiguem estar a l´altura!