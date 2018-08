Uns i altres es retroalimenten

Munta una manifestació, Ciutadans, per denunciar una agressió i acaba amb cops de puny a un càmera de televisió. Com va passar dimecres a la Ciutadella de Barcelona. Genial. L´endemà d´això un tertulià comentava que la tensió que genera Ciutadans amb els coi de llaços grocs se li està escapant de les mans. Que no us confonguin. L´estratègia és aquesta, generar tensió. Els importa un rave les conseqüències perquè sempre assenyalaran un bàndol, l´independentista, com a responsable últim del que pugui arribar a passar. I ens diran que ells ja ho havien advertit. De fet, la virulència amb què s´expressen des de fa temps dirigents de la formació com Girauta o Cañas va en sintonia amb aquesta maniobra. Vull dir que això de crispar ja ve de fa temps. Ara un diari de l´establishment ja ha alertat en la seva editorial que podria passar alguna cosa irreparable (vol dir morts?) i en dona la culpa, com no podia ser de cap altra manera, al procés en general i al president Torra en particular. Què seria de Ciutadans sense l´independentisme? I què seria del nou secretari general del PP, Pablo Casado, sense Catalunya? Ara va i se li acut dir que la Diada és una celebració xenòfoba. Quin cansament. Sort n´hi ha dels llaços grocs, que, de moment, és l´única cosa que uneix ara per ara els independentistes. I els unionistes, és clar. Tot es retroalimenta.