com ser una gota dins d'un oceà

Si és dels que pensen que el debat sobre la independència de Catalunya passa per la col·locació o la retirada de llaços grocs, els recomano deixar de llegir aquest article. Si els agrada la política en majúscules, continuïn. L'única qüestió important dels llaços són les perilloses conseqüències que Ciutadans i PP continuïn donant bombo a ultres d'idees antidemocràtiques que justifiquen la violència, com es va veure perfectament a la concentració del parc de la Ciutadella. Anem a un dels debats de fons, ja que passen desapercebuts. Quin ha de ser l'encaix a Europa de les realitats nacionals? Amb la manca de debat públic sobre aquesta qüestió, sembla que hagi vençut la idea que a la Unió Europea hi ha 28 estats que han cedit algunes competències per entrar-hi i para de comptar. Jean-Claude Juncker, el primer president de la Comissió Europea escollit (més o menys) a través d'unes eleccions, les del 2014, va afirmar, en referència amb la independència de Catalunya, que no hi estava a favor perquè seria complicadíssim gestionar una Europa amb múltiples veus que representaven realitats petites. Es van sentir poques veus crítiques als seus comentaris i en cap moment se li va recriminar com havia pogut haver fet aquest comentari ell, que havia estat primer ministre d'un país de la UE minúscul que es diu Luxemburg, que té poc més de 600.000 habitants. Va tornar a evocar, sense veus dissidents, la idea de l'Europa monolítica. Fixem-nos en les illes Fèroe, una de les meravelles de la natura segons moltes guies de viatge, i quin és l'encaix d'aquest petit arxipèlag de l'Atlàntic nord a la Unió Europea. Una realitat de 50.000 persones que s'adapta a una altra que en té més de 500.000.000. Per començar, les Fèroe són una regió autònoma de Dinamarca, amb un govern i plenes competències fiscals, entre molts altres àmbits. S'acullen a un règim d'excepcionalitat i, tot i estar sota la influència de Copenhaguen, no formen part oficialment de la UE. Tot i això, els habitants són danesos i, per tant, tenen un passaport que els permet gaudir dels privilegis d'un ciutadà de la Unió. L'arxipèlag de les illes Fèroe és un exemple de com les diferents realitats, per minoritàries que siguin, es poden adaptar a realitats molt més grans. Tot i que, repeteixo, oficialment no són dins de la UE. L'encaix dels territoris a la Unió Europea pot ser de moltes maneres, només falta voluntat política. Però ni polítics ni periodistes parlen d'aquestes qüestions primordials.