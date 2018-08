El guardià de BCN

Els lectors del The Guardian, que són uns quants milions cada dia, van poder llegir ahir un extens article titulat «Per què el turisme està matant Barcelona», que repassa la massificació de la ciutat, la vulgarització del que havia estat cool i la creixent antipatia que el turisme està generant entre els autòctons. Resum: tot està saturat, a llocs com les Rambles o la Barceloneta no hi queda ni un barceloní, i la màgia del disseny ja és història. L'última línia (la punchline del periodisme anglosaxó) diu literalment «Barcelona s'ha convertit en una imitació d'ella mateixa». Punt. Patam. Però l'interessant no és el que diu l'article, sinó el que no diu i els 347 comentaris que havia generat ahir a mitja tarda. L'article no diu ni una paraula sobre l'atemptat ni sobre la tensió política indepe, i tampoc no hi ha ni un sol esment a cap de les dues coses en les 347 intervencions. D'aquestes, mitja dotzena donen desganadament la raó a l'autor, i tota la resta (tots noms anglosaxons, i suposem que reals) critiquen el reportatge per dues raons principals: no diu que els locals no rebutgen el turisme sinó el mal comportament dels turistes, molts d'ells britànics; i no aclareix que es podria afirmar exactament el mateix de qualsevol altra gran destinació turística. O sigui que sembla que el verí de Rivera i Casado encara no ha impregnat la visió britànica, i sí, el turisme està matant Barcelona, però als visitants encara els agrada. Que tendres, aquests guiris.