un debat necessari

L'Ajuntament de Manresa va fer ahir balanç de la festa major i, com era d'esperar, va presentar-ne un resultat magnífic i va reconèixer només deficiències en allò que és indissimulable: el concert d'Els Catarres va ser un gran èxit però, si el canvi d'ubicació no s'hagués fet quatres dies abans, hauria pogut quedar més lluït. Pel que fa a la resta, tot bé. I és cert: hi ha participat moltíssima gent, no hi ha hagut incidents remarcables i l'organització dels actes ha estat fluida. Els responsables municipals i les entitats implicades en poden estar satisfets. D'aquesta edició queda, però, com a element més interessant, la pugna soterrada i no confessada entre la regidora responsable, Neus Comellas, d'una banda, i bona part de polítics i tècnics, d'una altra, per abordar reformes profundes del model consolidat des de fa molts anys. Els canvis introduïts finalment no han estat substancials, però el debat, ni que sigui amb les portes tancades com és costum en aquest govern, s'ha plantejat. Deixant a banda si la regidora ha intentat fer canvis de la millor manera i amb el millor criteri, el debat era i és necessari.