Els cabdills de Ciudadanos i PP s'han trobat de cop sense poder i sense influència, a la intempèrie i competint desesperadament per la mateixa parcel·la. Quan et quedes sense sostre de forma imprevista comences a tenir molt fred, i per escalfar-se han decidit fer foc a Catalunya. En la seva estratègia, piromania és política per altres mitjans. Però com que alguna disfressa han de donar a la seva avidesa tèrmica, defensen que l'espai públic ha d'estar net d'ideologia per garantir la convivència. Per tant, llaços fora. Tot net i neutral. Que bonic. Que hipòcrita. I a més, que impossible. No hi ha res tan brut i ideològic per definició com l'espai públic. Agafem per exemple quelcom tan trivial i aparentment apolític com els gossos. Tot i que molts amos han acabat entenent que deixar tifes al mig de la vorera és propi de gent incívica i fastigosa, els gossos continuen embrutant façanes, fanals i rodes amb els seus orins. Mentre això passi, l'espai públic serà brut per raons òbvies i profundament ideològic, perquè si es consenteix tanta brutícia és per una ideologia arreladíssima que situa el dret a tenir animals per sobre del dret de les persones a no patir-ne les molèsties. I és així digui el que digui la llei. O sigui, ideologia pura. ¿I què hem de dir de l'hegemonia dels cotxes sobre les motos i les bicis? Contaminant i superideològica! ¿I de la tolerància amb l'alcohol durant les festes populars? Embrutadora i idiosincràtica! Llaços fora? Fora tot!