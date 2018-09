Pressupostos al setembre

El govern de la CUP de Berga encara no ha portat a aprovació els pressupostos municipals per a aquest 2018. Tard. Després de vuit mesos és evident que la cosa ha anat tard. De ben segur que els responsables de la gestió municipal a la ciutat saben que la situació s'ha allargat més del que tocaria i que aprovar uns pressupostos el mes de setembre els portarà –com ja ara comencen a tenir– moltes crítiques per part dels partits de l'oposició.

El grup municipal d'ERC, que l'any passat va donar el seu vistiplau a la proposta de comptes de la CUP a darrera hora, després de tancar un acord amb propostes dels republicans que el govern va acceptar, ja ha anunciat que si no hi ha canvis, el seu vot enguany serà negatiu. No entenen com, després de vuit mesos, encara no s'hagin aprovat els comptes que marquen el dia a dia d'un ajuntament i d'una ciutat. No ho entenen ells ni tampoc els regidors del principal grup a l'oposició, que ja van lamentar, en una de les darreres sessions plenàries, la manca d'acció de govern de la CUP.

Més enllà de si els pressupostos s'han aprovat, o encara no, el que realment sí que no entenen els partits que seuen a la banqueta de l'oposició és per què la CUP no ha treballat durant els darrers mesos braç a braç amb ells per poder obtenir una proposta de pressupostos que inclogui partides per a projectes i inversions que necessita la ciutat. ERC diu que un partit que governa amb minoria necessita el suport de la resta de grups i també està obligat a buscar punts d'entesa perquè la governabilitat sigui efectiva.

Sembla que no ho han fet, i és molt més que probable, si finalment la setmana vinent la CUP porta els pressupostos a aprovació, que quedin al damunt de la taula amb una negativa en bloc dels principals partits a l'oposició. Pocs mesos abans de la convocatòria d'eleccions locals, la imatge d'un govern que porta els pressupostos a aprovació al setembre i que no ha buscat punts d'acord amb l'oposició no és gens positiva. La campanya no ha començat, però la cursa als comicis sí, i de ben segur que aquest fet, el dels pressupostos tardans i sense negociació amb l'oposició, serà un dels temes que apareixerà en els debats i actes electorals. Potser el que realment seria interessant seria debatre sobre les propostes de futur que han de fer de Berga una ciutat amb més oportunitats i deixar les diferències polítiques de banda. Impossible, oi?