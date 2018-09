alerta amb l'aigua

L'aigua és un servei bàsic i públic. Sant Vicenç de Castellet va tenir ahir un episodi de problemes amb la distribució de l'aigua per la qualitat que podia oferir. L'aigua del riu baixa amb molts sediments perquè les pluges fan que s'omplin les torrenteres i que arrosseguin terres cap als rius. A Sant Vicenç, el sistema de filtratge no donava l'abast i, davant la possibilitat que l'aigua arribés bruta a les aixetes, es va decidir tibar del dipòsit de reserva per fer el servei i demanar a la població que no utilitzés l'aigua ni per al consum ni per cuinar, per evitar qualsevol ensurt. Sant Vicenç haurà de mirar amb atenció com pot resoldre aquest conflicte que s'entén que hauria de ser puntual. En altres poblacions de la vora, el problema o bé no ha existit o bé s'ha resolt sense fer advertiments com el de Sant Vicenç. El govern de la població bagenca haurà de posar fil a l'agulla per tenir un sistema que, encara que l'aigua entri més bruta a l'àrea de potabilització, es pugui mantenir un servei en quantitat, qualitat i salubritat.