Volem ser albats però no ho som

Preocupant? Sí. Novetat? Cap. Aquests darrers dies hem vist un fet que explica per ell mateix com se'ns veu, als catalans, a España; a tots, no facin veure federalistes i equidistants que no els incumbeix perquè sí que els incumbeix i ho saben. Periodistes i organitzacions de periodistes espanyols s'han queixat perquè un dels seus, un càmera de la televisió autonòmica madrilenya, va ser agredit per uns participants en una concentració organitzada per Ciudadanos i amb la presència d'algun pes pesant del PP també. L'agredit va ser pres per un professional de TV3. Aquesta vegada, els agressors la van cagar i un cop vista la pífia, s'han amagat i els convocants de la manifestació han bastit l'argumentari de fum per fer veure que la violència exercida no anava amb ells, que eren uns infiltrats, cosa que els activistes de les xarxes socials van afanyar-se a desmentir i a evidenciar per enèsima vegada les amistats perilloses i consentides. Què és el que és preocupant? Doncs els silencis de periodistes espanyols quan les agressions s'han aproduït sobre periodistes que sí que són de TV3 o de mitjans catalans. La manera d'explicar l'agressió, fins i tot per part dels mateixos companys de l'agredit, ha deixat ben clar que si hagués treballat per a la cadena catalana, la cosa no hauria tingut cap importància, que hauria estat només fruit de la tensió que diuen que es viu a Catalunya, d'un estat de violència global. Saben molt bé que la violència ve de la banda que ha basat el seu relat en la residualització de Catalunya, en el seu menysteniment, en la deshumanització dels catalans; insisteixo, això afecta tots els catalans que se'n sentin amb independència del grau, si és que en això de treballar per la supervivència com a societat hi ha graus. Preocupant que els mitjans espanyols juguin a fons la carta de la deshumanització? sí, novetat? no. Espanya i Europa han tingut molta història en aquest sentit i tenen molta actualitat també, i els mitjans de comunicació han tingut i tenen molta responsabilitat. Els mitjans de comunicació, com agrada dir, són garants de la llibertat d'expressió, de la democràcia; no amics no, ho haurien de ser però no podem aplicar aquesta bonica frase a la seva globalitat; alguns sí que ho intenten, però molts han estat tot el contrari, han estat part activa en la confrontació, i els mitjans de comunicació els fan periodistes, les justícies les imparteixen jutges i les guer-res les fan els militars; gent que pren partit, com tothom, no som uns albats.