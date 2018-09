Bolets i turisme

La temporada de bolets ha donat a conèixer, històricament, les comarques del Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya. En alguns casos, els bolets han estat un dels principals referents a l'hora d'identificar aquest territori. Per tant, la tradició d'anar a buscar bolets en aquestes comarques, per aquests territoris, no pot ser un fet qualsevol. Aquest any, les pluges d'estiu han fet que tinguem un final d'agost i principi de setembre amb una bona florida: ceps, rossinyols, algun rovelló, han omplert més d'un cistell. Caldrà tornar a vetllar perquè la proliferació de boletaires i els mals hàbits d'alguns no facin que el bosc quedi ple de brutícia ni facin malbé tot el que troben als seus peus. Però també és l'hora d'anar aprofitant les oportunitats per fer guanyar pes als bolets com a recurs, per demostrar que aquest territori està preparat perquè l'experiència d'anar a buscar bolets sigui completa, perquè a partir dels bolets, aquestes comarques enamorin els nous visitants i se'ls facin seus. Per fidelitzar les visites.