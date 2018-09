L'escenografia de l'espectacle central de la Diada a Barcelona «remet a un bosc inert que amb cada actuació s'anirà il·luminant fins a deixar l'energia i la llum necessàries per acabar el camí començat». Tornen els camins, les imatges, les sensibilitats i les sensacions en la celebració de la Diada del Govern català. De fet, l'acte en si s'inicia amb una marxa, un camí, per reclamar la llibertat dels polítics empresonats i dels dos Jordis. Per guanyar plasticitat i ritme, aquest espectacle final recorre a la música i als escriptors. A intèrprets de la generació dels Setze Jutges, i altres de més joves, com Núria Graham, Judit Neddermann o Txarango, i als que són a mig camí, com el solsoní Roger Mas. I el pes del contingut s'anirà a buscar a allò escrit, autors, poetes, pensament i paraules. La celebració de la Diada no amaga l'objectiu: «retre homenatge i donar suport als presos polítics i exiliats».



Es prepara un setembre i octubre carregats de símbols. Deia Junqueras des de la presó que calia eixamplar el grup, deuria pensar en fer un camí ben ample, i la visibilitat d'aquests actes potser hi ajudarà. De totes maneres, però, allò fonamental és poder fer que el Govern català i l'espanyol s'asseguin, parlin, negociïn i aprofundeixin en les solucions, que els problemes, fins ara, ja hi ha hagut qui s'ha encarregat de fer-los grans. Imatges i més.