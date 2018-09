Símbol de la resistència pacífica

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, és notícia per un fet que té transcendència més enllà de Catalunya. La dirigent berguedana ha estat nominada al Premi a la Desobediència del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) de Boston (Estats Units) per negar-se a retirar l'estelada del balcó consistorial en dues cites electorals. Aquests guardons distingeixen accions de desobediència pacífica en contextos de violència institucional arreu del món. Són considerats com els Nobel de la resistència pacífica. Només pel fet d'estar nominada, Venturós ja ha guanyat, perquè ser-ho constitueix un fet extraordinari. Per diferents motius. D'entrada, perquè qui l'ha nominat ha estat Jamila Raqib, una dels onze membres del jurat i directora de l'Albert Einstein Institution, un centre de referència mundial de la no-violència. D'altra banda, perquè el MIT és Déu i ha tingut entre els seus professors més famosos l'intel·lectual Noam Chomsky, activista polític i humanitari. Per l'altra, perquè projecta i internacionalitza el procés de ruptura de Catalunya amb Espanya.



Aquell 4 de novembre del 2016, quan l'alcaldessa Venturós va ser detinguda a casa seva pels Mossos per dur-la a declarar davant del jutge, ningú es podia imaginar que dos anys més tard el seu cas esdevindria símbol internacional de la resistència pacífica de l'independentisme català.