La feina del radar

Un radar. Alarma ciutadana. Uns vehicles que passen a una velocitat que esdevé perillosa per carrers del centre de la ciutat. Una altra alarma. En confrontació l'una amb l'altra. Els darrers canvis de circulació que s'han introduït a Manresa han fet que en alguns carrers hi hagi conductors que premen el pedal del gas en excés, i els veïns han reclamat als governants que facin el que estigui al seu abast per evitar algun accident que després tothom lamentaria. La solució que ha trobat l'Ajuntament de Manresa és accelerar l'adquisició d'un radar propi, mòbil i homologat, que es pugui posar en llocs diferents de la ciutat i que tingui la legalitat suficient per poder donar empara a una sanció de circulació. Aquest és l'avís que ha fet el govern: el compra i el farà servir. La velocitat excessiva a la ciutat o a la carretera és un problema, i situar el radar en alguns llocs fa pensar en un afany per trobar una nova font d'ingressos municipals. Que l'aparell faci la feina que ha de fer, que serà de molt servei.