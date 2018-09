Encistellar

L'Ajuntament de Manresa ha instal·lat unes cistelles de bàsquet on ningú no encistella. Es pretén que els manresans facin ús d'una instal·lació esportiva practicant una disciplina que no és pròpia del joc. Jugar a bàsquet no és només agafar una pilota i fer punteria per fer-la entrar al petit cèrcol. És jugar un contra un altre, uns contra uns altres, i intentar enlairar-se o escapolir-se de l'adversari per trobar la manera de fer cistella. Es fa botar la pilota. I sí, pot ser que el soroll del bot sigui molest. Posar un terra que no sigui llis, posar-hi una grava, evita el joc (i redueix el soroll, és clar). Però redueix la possibilitat que algú en faci servei a una xifra que si no és zero s'hi apropa molt. És evident que, si hi ha cistelles escampades per la trama urbana perquè els seus governants volen que sigui una ciutat de bàsquet i que es promogui aquest esport al carrer, hi ha d'haver uns espais que permetin practicar aquest esport. Si no, a les places de Manresa, hi haurà unes cistelles que tindran una funció decorativa. I potser no és l'element més estètic.