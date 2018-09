El temps per a la rutina

Hi ha records que queden gravats a la memòria en forma de paraules, sensacions, olors, colors, melodies. Els retenim, de manera restrictiva i selectiva, sense saber exactament el perquè. Potser no són els més importants, ni els més bells, i potser ni tan sols s'ajusten a l'estricta realitat, però els guardem. Virginia Woolf, en el llibre Un esbós del passat (Viena Edicions), amb traducció i epíleg de Dolors Udina, explica, mirant de traçar la seva infantesa i la seva formació com a escriptora, que «cada dia inclou molt més no ser que ser», perquè una gran part de cada dia «no es viu conscientment. Una camina, menja, veu coses, s'ocupa del que s'ha de fer...». I aquest pensament que tots experimentem en la quotidianitat i que la magistral escriptora posa en paraules m'ha vingut al cap en constatar que una gran part dels mortals, entre els quals m'incloc, hem començat a treure la pols a la rutina que ens ha d'acompanyar durant els propers mesos. Hem deixat enrere les vacances, quan el pas del temps perd el seu sentit habitual i no importa ni el dia de la setmana ni el número del calendari; quan som més que no som i resulta més senzill emmagatzemar records. Tornem a aquell rellotge abstracte que se'ns escola sense remei molts dies a llarg de l'any. Ser-ne conscients i tenir temps per a la rutina seria l'ideal. Però som desmemoriats de mena.