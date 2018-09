El camí coix

El Camí Ignasià va coix. Diríem que el caminant camina, però amb disfuncions en el moviment quan es voldria que ho fes amb una harmonia perfecta. És el desig de qui veu les iniciatives des de fora i com a usuari. D'aquest col·lectiu arriben algunes de les crítiques a la iniciativa. Senyalització deficient en alguns trams, espais per dormir que han estat tancats sense que l'organització avisés, i dificultats, també, per als que voldrien fer la ruta amb bicicleta. A aquestes dificultats s'afegeix que l'arrencada del projecte és lenta, va a poc a poc, i, per tant, podríem convenir que té uns resultats més que modestos si algú pretenia veure-hi un negoci. La iniciativa és bona, però les pretensions de poder parlar d'una Ruta Ignasiana de Loiola a Manresa (i a l'inrevés) reeixida passen per millorar en la posada en escena de la ruta. Resoldre aquestes deficiències que reiteren els usuaris és fonamental per poder comptar amb èxit els caminants ignasians que completen la ruta.