Entre el passat i el futur nostre

Un vell anhel meu no convertit en realitat fins enguany fou el d´arribar a travessar les Portes Cilícies, el natural i històric congost que permet flanquejar la serralada de Taurus que separa el gran altiplà de la Turquia central de la costanera regió de Cilícia.

La raó no era altra que la meva afecció per la història de Catalunya i, en especial, pels emotius relats que ens n´ofereixen els grans cronistes medievals. Un d´ells, Ramon Muntaner, controvertit però testimoni directe dels fets.

La seva narració de la batalla de Taurus davant les Portes Cilícies el 15 d´agost del 1304 resulta impactant. Els almogàvers liderats per Roger de Flor i en defensa de l´Imperi Bizantí, malgrat la seva inferioritat numèrica, infligiren a l´exèrcit turc aquella decisiva derrota. I fou aquell, precisament, el punt oriental més allunyat del nostre país on els catalans posaren els peus amb el crit de «desperta ferro».

Aleshores Catalunya era ja una nació ben implantada a la Mediterrània, amb un Parlament més vell que el d´Anglaterra, amb drets constitucionals limitatius del poder reial, amb un pensament com el de Ramon Llull que ell havia ja difós fins a Armènia i amb una llengua pròpia que un segle després Ausiàs March i Joanot Martorell consolidaren com a literària. Mentre que a Espanya encara li mancaven dues centúries llargues per entrar a la història.

Val a dir que, com en ocasions anteriors, enguany he trobat en la gent de Turquia l´esperit afable i disposat a encetar conversa. Admeto, però, que aquesta hauria estat de curta durada si l´hagués plantejat jo sobre el que hi feia, allí, Roger de Flor set segles abans.

La sorprenent i gratificant realitat és constatar, com mai abans, el coneixement i interès del poble turc per la Catalunya d´avui, degut, ben segur, a la recent i prodigiosa internacionalització del procés sobiranista català.

El preàmbul de qualsevol diàleg a Turquia, com a tot arreu del món, sorgeix amb la primera i clàssica pregunta que els locals et formulen: «Where do you come from?». La resposta nostra és ara i sense embuts: «From Catalunya». A la qual ells solen replicar tot seguit: «Ah, Catalunya is not Spain». Somriure compartit i, no cal dir, col·loqui subsegüent.

Cal recordar com, no fa pas gaire temps, ens resultava difícil anar pel món i identificar-nos com a catalans procurant silenciar el nom d´Espanya a base de subterfugis geogràfics com ara esmentar Barcelona i recorrent, si calia, al Messi o al Cruyff de torn.

Resulta ja prou complaent que Turquia vegi en Catalunya un país a la sala d´espera d´un Estat propi. Però on aquesta convicció singularment s´accentua amb característiques de complicitat és a la regió independentista del Kurdistan turc. I molt peculiarment a la seva capital, Diyarbakir, on les mostres de confraternitat amb nosaltres resulten estimulants.

Travessar les Portes Cilícies avui és desempolsar una vella pàgina de la pròpia història. Endinsar-se més enllà i arribar fins a Diyarbakir, una magistral lliçó que ens fa pensar en l´eterna joventut de les nacions i el seu anhel de veure´s sols sotmeses a lleis fetes per elles mateixes.