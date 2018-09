Xesco Espar, que ha aconseguit fer del Barça d'handbol un equip excel·lent i gairebé sempre imbatible, manté que per arribar al màxim rendiment possible del conjunt (o apropar-s'hi) cal ser el màxim d'exigent en cada moment, de l'entrenament a la pista). Manté el mateix Espar, que fa anys que s'ha dedicat a explicar les seves tècniques de motivació i de fer equip, que el grup tindrà un rendiment màxim i un rendiment mínim i que allò interessant és aconseguir que les dues línies apareguin el màxim de juntes. Els equips tenen un límit i un coixí des d'on tampoc no poden baixar, però per jugar al límit cal que hi hagi una exigència en cadascuna de les facetes que intervenen en la preparació. I destacava el paper de l'entrenador per portar l'equip sempre al màxim.



Aquest cap de setmana, el Bàsquet Manresa, el Baxi, entra de nou en la màxima competició. Joan Peñarroya, el tècnic de l'equip, té aquesta condició d'entrenador exigent amb els jugadors, i el club ha fet una planificació de la temporada, amb la composició de la plantilla com a element clau, que pot ajudar a poder tenir un equip il·lusionador. Feta aquesta part de la feina (a priori molt millor que la que s'havia fet en temporades anteriors), ara cal trobar treball, esforç i compromís per part de la plantilla. Si tots sumen, com deia Peñarroya, «gaudirem».