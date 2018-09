La identitat dels reis mags

El barber em pregunta pels rumors de pacte. Els barbers tenen el deure de proposar temes de conversa perquè al client no se li faci llarga l'esquilada. Segons la idiosincràsia del client, li proposa un subjecte o un altre. En un altre temps, a Madrid, els barbers feien dues preguntes: com els vol? (els cabells) i «toros o futbol»? (la conversa). A mi em llança l'esquer de l'actualitat política, coneixedor del temari que més freqüento en aquest espai periodístic. Rumors de pacte. De qui amb qui? Aquest és el problema. Estiro una mica el fil i dedueixo que parla d'un hipotètic pacte entre Esquerra Republicana i el Govern espanyol de Pedro Sánchez. El Puigdemontisme en va força ple, i ja només faltava que Joan Tardà sortís a dir que «si algun independentista ingenu o estúpid creu que pot imposar la independència al 50% que no la volen, està totalment equivocat». A Joan Tardà, que era republicà i independentista quan aquestes opcions eren molt minoritàries, ara el destrossen a la xarxa molts dels qui llavors advocaven pel regionalisme possibilista. No és per maldat genètica ni per mala fe; simplement, no ens agrada que ens trenquin les il·lusions. Ara, quan fa un any de tot plegat, creixen les veus disposades a informar-nos sobre la veritable identitat dels Mags d'Orient, però troben un públic bastant refractari.

Pacte de qui amb qui? El problema de plantejar hipòtesis de pacte en l'actual escenari polític és la feblesa dels qui ocupen els governs. Els pactes importants, els que suposen grans transformacions, els han de subscriure interlocutors forts amb capacitat de vèncer les resistències internes i fer que els seus representats s'empassin les inevitables renúncies. I aquest no és el cas. Pedro Sánchez pateix la feblesa de tenir només 84 diputats, i un govern feble té poques possibilitats de condicionar el full de ruta dels aparells judicials, pels quals passen aspectes determinants de l'embolic. Sánchez també té oposició interna a qualsevol «concessió als separatisme», que creixerà quan s'apropin les autonòmiques del maig a 13 comunitats (i abans, segurament, a Andalusia). I a Catalunya la majoria independentista la constitueixen tres formacions unides per l'objectiu final i separades per tota la resta. Qui pot pactar, és a dir, qui es pot comprometre a acceptar renúncies, en nom dels tres?

Una altra cosa és que la fatiga de la tensió porti a un apaivagament de la bel·licositat quotidiana.