Polvorers en negatiu

No cal tenir gaire perspicàcia per veure que el futur dels Polvorers més que una incògita és un gran forat negre. La vella fàbrica, molt degradada estructuralment i en greu perill, és avui en mans de la Fundació Ibn Battuta. Una institució que no atén ni el telèfon ni els reiterats requeriments que li ha fet l'Ajuntament de Manresa. El procés que ha seguit fins arribar a ser d'aquesta fundació àrab tampoc no dona gaires garanties. De la família Palou Godall va passar en donació a Ramon Palau, que és cònsol honorari de Guinea Bissau, i la fundació de la qual forma part. Per tant, el patrimoni ha canviat de situació sense canviar de mans. Certament és un edifici molt deteriorat, un espai que té un futur comercial més que difícil. La valoració de les quatre parets que queden dempeus té una clara tendència a ser negativa, perquè els costos de qualsevol intervenció serien molt elevats. L'Ajuntament ha fet els requeriments legals. A la fundació li reclama 6.000 euros. Però el futur dels Polvorers està més que qüestionat.