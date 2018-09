Nous residents

L'índex de preus de l'habitatge a Catalunya s'ha incrementat el 9,3% en el segon trimestre de l'any respecte del mateix període de l'any passat, segons dades fetes de l'INE. Respecte del primer trimestre d'aquest 2018, la pujada dels preus ha estat del 3,7%. El valor de l'habitatge va in crescendo i posa en alerta els analistes pel temor a una nova bombolla.

Barcelona, principalment, però també el seu entorn més proper està sent el focus de la inflació dels preus, en una ràpida evolució que allunya les economies modestes de la residència a la capital catalana. En aquestes circumstàncies, Manresa apareix com un dels destins possibles dels cercadors de lloguers i compres més assequibles, encara que el mercat local no estigui notant de moment res més que un interès creixent per una possible residència a la capital del Bages. A banda del preu, també les condicions de la ciutat haurien de garantir un atractiu permanent per als que no poden assumir el salt quantitatiu de la zona metropolitana.