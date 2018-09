acord per a la ciutat

El Govern de Berga, de la CUP, i el PdeCAT intenten salvar el pressupost municipal deBerga. Havíem defensat des d'aquest mateix espai la necessitat de tractar totes les vies possibles perquè l'Ajuntament de Berga pogués treballar amb un pressupost, amb unes partides que milloressin les de l'any anterior, amb uns comptes que permetessin poder invertir, executar, canviar polítiques, fer política municipal. Si un governa en minoria ha de comptar que per tirar endavant, per continuar la seva gestió, ha rebre el suport d'algú més i, per tant, haurà de negociar, transaccionar. Però, com dèiem en una Talaia prèvia al ple, el que no es pot entendre és que per les dificultats d'arribar a acords es pugui encallar l'acció d'una administració com un Ajuntament. Berga no hauria d'haver arribat al mes de setembe sense pressupost, i ara que s'ha obert una finestra per tornar a plantejar la possibilitat de tenir-ne, caldria que els grups trobessin els mínims per compartir i deixar orientada l'economia municipal.