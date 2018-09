Si el dia 1 d'octubre de l'any passat va anar com va anar, en bona part és per la seva visió de Catalunya. Si pràcticament un any després estem on estem, és per la mateixa raó. Si tenim polítics a la presó, és perquè va donar la instrucció per a l'escarment, no amb la sang de les armes, sinó amb el dolors de la justícia. Si el Govern de l'Estat, el rei, el Tribunal Constitucional i l'aparell judicial han actuat com han actuat és també, en bona part, responsabilitat seva. Si el Govern de l'Estat en mans del PP no va saber analitzar què estava passat a Catalunya és perquè les persones de contacte que havia triat li van passar informació que no era de fiar. Si les eleccions que va convocar per liquidar l'independentisme i l'autonomia li van sortir al revés (el grup del PP va deixar de tenir grup parlamentari), només ho pot explicar ella. Si les enquestes (segons la darrera publicada a El Espanyol), un any després del seu enfrontament amb el Govern català i la suspensió de les institucions pròpies, li van com li van, és pel seu menyspreu cap als seus companys de partit catalans i cap a l'est de la pell de brau. Aquestes enquestes donen majoria a ERC, reforcen el bloc independentista, i mantenen el PP com a grup testimonial a la cambra catalana. Soraya Sáenz de Santamaría diu que plega de la política després de perdre la batalla amb Casado. Doncs, bye, bye.