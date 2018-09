processos nets

Manresa té un problema per no haver pogut iniciar a temps les obres de transformació del camp de futbol del barri de la Mion, una obra promesa. Els veïns i els que han de ser usuaris d'aquesta instal·lació esportiva esperaven amb candeletes la inversió. Però la qüestió que té damunt la taula l'Ajuntament de Manresa va més enllà dels incompliments. L'obra s'adjudicava per concurs i una de les empreses concursants ha presentat un recurs de queixa perquè entén que suposadament s'afavoria una altra competidora. Aquí sí que les administracions han de filar prim, aquí sí que no pot quedar cap ombra de dubte. El concurs, l'adjudicació, les bases que s'han fixat, han de ser clars i han de donar la mateixa oportunitat per a totes les empreses que s'hi presentin. Per això l'adjectiu que acompanya la paraula administració és pública. Després discutirem si el problema s'ha vist més d'hora o més tard, si s'ha estat prou àgil o no, però, sobretot, els processos han de ser nets.