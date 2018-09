Avui per tu, demà per mi

Ser polític i que et regalin un màster de la Universidad Rey Juan Carlos s'està convertint en l'esport nacional de la plana major del PP i del PSOE. I en un esport de risc que es paga amb algunes dimissions, que no amb totes. És curiós saber que les matriculacions en els màsters d'aquesta universitat maltractada pels mateixos dirigents que haurien de preservar el seu prestigi havien crescut el juliol el 15 %. I simptomàtics els comentaris a la xarxa: si els regalen –els màsters– encara és poc... Tenir un màster vesteix, sobretot si te'l fan a mida. Quan estudies, de vegades et toca la loteria i d'altres pagar el beure: una nota equivocada o un error en la matrícula que et martiritza la carrera... Però a la Juan Carlos els errors favorables als matriculats amb pes polític fan sospitar que de casualitat res de res; més aviat causalitat: avui ho faig per tu, demà ja ho faràs per mi. Un tracte de favor que porta a malpensar que si ets VIP i vols un màster per guarnir el teu currículum ja saps on has d'anar. Em pregunto quina és la contrapartida i quants polítics i privilegiats més han obtingut un títol en aquest centre. Ahir, en una altra universitat, aquest cas privada, la Camilo José Cela, els periodistes feien cua per veure la polèmica tesi doctoral del president del Govern, Pedro Sánchez. Mai no ens havíem interessant tant pels estudis dels polítics. Perdó, pel que diuen que han estudiat.