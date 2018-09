Millors escoles

Ahir es va estrenar una nova escola a Manresa i, novament, les instal·lacions creades són unes cargoleres. Fins ara, l'escola Les Bases ocupava provisionalment espais de la FUB-2, una situació que no era millor. Des d'ahir té el seu propi espai, però el pati està a mig fer i tot el conjunt té un caràcter provisional. Certament, les instal·lacions tenen condicions de sobres per fer-hi classe sense problemes; no hi ha cap motiu per pensar que la tasca educativa s'hi desenvoluparà amb menys èxit. Però una escola és alguna cosa més que quatre llaunes on es fa classe; és part de la vida d'una persona, i les seves condicions físiques influeixen en la percepció que tota la comunitat té de la institució escolar. Unes cargoleres no projecten el valor de l'escola que tota la comunitat ha d'interioritzar. Malauradament, tenim el cas de l'escola Valldaura, que fa deu anys que està en cargoleres i no hi ha un termini immediat per construir l'edifici que famílies i alumnes mereixen. La perspectiva que sigui així també a les Bases no ajuda a fer-ho més passable.