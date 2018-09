Potser Karl Marx tenia raó

Hi ha qui es queixa de la pujada del preu del pa, però pocs es plantegen que aquesta pujada és deguda, en part, perquè la producció mundial de blat ha baixat per primer cop en sis anys per la sequera a molts països. Per aquest motiu molts lectors passen de llarg la notícia de la compareixença del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi. Massa llunyà i avorrit aquell senyor que parla des de Brussel·les.

Draghi va parlar ahir de tres amenaces per a la zona euro: el proteccionisme creixent, la volatilitat del mercat financer i la vulnerabilitat de les economies emergents. Elements que, segons alguns economistes de referència amb una visió crítica de la societat, ens portaran a una nova crisi de proporcions dantesques. El nord-americà Michael Hudson, un estudiós d'història de l'economia que va preveure el cataclisme financer del 2008, forma part d'aquesta colla. Afirma que el nou possible crac serà conseqüència del deute acumulat en moneda estrangera. Si el cost en dòlars puja, hauran de pagar més en la seva moneda per poder cobrir el deute. Un problema molt seriós. Karl Marx va detectar a la perfecció els defectes de l'arquitectura del sistema capitalista, però el seu error va ser creure que el crac esfondraria el sistema. Malgrat tot, el capitalisme sobreviu... o és que encara ha d'arribar el crac definitiu?