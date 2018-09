Ocultació a l'alberg

El juliol passat, un grup de menors immigrants arribats sols a Catalunya i acollits en un alberg de la Generalitat al Maresme van ser traslladats a l'alberg de Manresa per passar-hi l'estiu. Segons ha pogut saber aquest diari, hi van produir destrosses importants. La Generalitat ho admet, però malgrat la insistència del periodista ha estat impossible conèixer des de cap de les fonts oficials consultades –Ajuntament de Manresa inclòs– ni la magnitud de les destrosses ni les circumstàncies en què es van produir. És fàcil entendre que l'ocultació pretén evitar que s'alimenti la xenofòbia. Però que la intenció sigui bona no justifica de cap manera que l'administració es negui a donar la informació que se li demana legítimament sobre un fet esdevingut en un equipament públic. No pot fer-ho. No és correcte. No és democràtic. I segurament seria molt millor per evitar imatges criminalitzadores conèixer amb precisió els danys i les circumstàncies que ajuden a entendre'ls que saber que l'administració manté en tenebres, obertes a la lliure imaginació, fets rellevants sobre un equipament que és de tots.