Un i els altres

Recorden l'anunci de seguretat viària en què s'exposava el nombre de morts a la carretera d'anys anteriors i es demanava a un espectador si una xifra molt menor seria positiva? Responia que sí i, tot seguit, li demanaven si ho consideraria igualment positiu si els morts fossin... el seu fill, el seu germà o el seu pare. No, llavors la xifra no era satisfactòria de cap de les maneres. Una cosa és el que passa i una molt diferent el que ens passa a nosaltres. Més d'un cop la mateixa persona que m'havia reclamat més contundència en les meves informacions quan després s'havia vist afectada d'esquitllentes per algun ciri no se'n sabia avenir del periodisme despietat que practicava. La vara de mesurar allò correcte per a un mateix i la seva família canvia de mida quan els afectats són uns altres. D'aquesta forma el Congrés de Diputats aprova salaris i prestacions per als seus administrats que resultarien absolutament insuficients per als aprovadors. La sanitat pública pot ser ase de cops, però si una senyoria té un problema greu de salut. correm-hi tots. Tenim altres prioritats que garantir les pensions perquè cap Excel·lentíssim Senyor ha rentat els plats amb només un rajolí d'aigua. Obligar els administradors a passar un mes amb el salari mínim o formar part de llistes d'espera interminables hauria de ser condició prèvia a legislar sobre aspectes crucials.